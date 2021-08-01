Сопровождала их личная охрана главы государства. Фотографию из магазина Le Silpo на Бессарабке обнародовали в сети.
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Подумал, схожу в магазин. Отдохну от новостей и политики. Куплю гречневый багет,
– написал Константин Левошко.
По его словам, только один мужчина сделал селфи с Владимиром Зеленским, а остальные просто не узнавали президента.
- Стоит отметить, что глава государства находился в супермаркете в защитной маске, соблюдая карантинные нормы.
Реакция социальных сетей
В сети не обошли вниманием неожиданную встречу и отреагировали на нее с юмором:
- "Тот момент, когда начинаешь узнавать президента в маске";
- "Бешеную пчелку" он купил?";
- "Интересно, карта у него есть? Пакет?".
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