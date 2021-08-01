Супроводжувала їх особиста охорона глави держави. Світлину з магазину Le Silpo на Бессарабці оприлюднили у мережі.

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Подумав, сходжу в магазин. Відпочину від новин і політики. Куплю гречаний багет,

– написав користувач Костянтин Левошко.

За його словами, лише один чоловік зробив селфі з Володимиром Зеленським, а решта просто не впізнавали президента.

Варто зазначити, що глава держави перебував у супермаркеті в захисній масці, дотримуючись карантинних норм.

Реакція соціальних мереж

У мережі не оминули увагою несподівану зустріч і відреагували на неї з гумором:

"Той момент коли починаєш впізнавати президента у масці";

"Шалену бджілку" він купив?";

"Цікаво, карта у нього є? Пакет власний".

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