Президент України Володимир Зеленський побував на Донеччині. Тим часом вирішив скупитись у місцевому магазині в Бахмуті та поспілкуватись з людьми.

Про візит глави держави повідомили на сторінці президента в телеграмі. Він купив каву та солодощі, а потім кілька хвилин розмовляв із покупцями.

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У поїздках треба підзаряджатися. А надто – усмішками наших щирих людей,

– пише на сторінці Зеленського.

Глава держави пише, що заїхав у першу-ліпшу продуктову крамницю по дорозі без будь-якої попередньої підготовки. Він закупився й заразом перевірив, чи дотримуються мешканці Донеччини карантинних обмежень. До слова, Зеленський теж був у масці.

Люди розуміють небезпеку, – Зеленський

"Місцеві мешканці тут ходять у масках – без попереджень і нагадувань. Практично всі. Тому що все прекрасно розуміють і бережуть себе", – зазначив Зеленський.

Дивіться відео покупців з магазину, де був президент:

Він також додав, що люди розуміють небезпеку, породжену коронавірусною пандемією. На його думку, це свідчить про велику відповідальність і соціальну культуру Донеччини.

Він подякував кожному українцю й додав: "Щойно зникає "політичне підґрунтя" для спекуляцій, одразу все стає на свої місця. Тому я спокійний за наше дуже доросле та зріле суспільство".

Додамо, що мета поїздки Володимира Зеленського на Донеччину невідома.