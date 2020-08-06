Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донецкой области. Там он решил скупиться в местном магазине в Бахмуте и пообщаться с людьми.

О визите главы государства сообщили на странице президента в Телеграме. Он купил кофе и сладости, а затем несколько минут разговаривал с покупателями.

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В поездках нужно подзаряжаться. Особенно – улыбками наших искренних людей,

– пишут на странице Зеленского.

Глава государства пишет, что заехал в первый попавшийся продуктовый магазин по дороге без какой-либо предварительной подготовки. Он закупився и заодно проверил, придерживаются ли жители Донетчины карантина. К слову, Зеленский тоже был в маске.

Люди понимают опасность, – Зеленский

"Местные жители здесь ходят в масках – без предупреждений и напоминаний. Практически все. Потому что все прекрасно понимают и берегут себя", – отметил Зеленский.

Смотрите видео покупателей из магазина, где был президент:

Он также добавил, что люди понимают опасность, порожденную коронавирусной пандемией. По его мнению, это свидетельствует о большой ответственности и социальной культуре Донетчины.

Он поблагодарил каждого украинца и добавил: "Как только исчезает "политическая подоплека" для спекуляций, сразу все становится на свои места. Поэтому я спокоен за наше очень взрослое и зрелое общество".

Добавим, что цель поездки Владимира Зеленского в Донецкую область неизвестна.