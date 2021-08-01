Так, це станеться у понеділок, 2 серпня, об 11:00 у рамках форуму "Україна 30". Там також заплановані виступи Олександра Ткаченка та Дмитра Кулеби.

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Гості та спікери поінформують про те, які офіційні та розважальні заходи заплановані до 30-річчя Незалежності держави та Дня прапора, представлять концепцію проведення параду ЗСУ, а також нової президентської відзнаки "Національна легенда",

– зазначили в ОП.

Виступи Ткаченка та Кулеби

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко презентує концепцію відзначення 30-ї річниці Незалежності та розповість як про культурно-мистецькі заходи з нагоди свята, так і про знакові проєкти для України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповість про гостей, прибуття яких очікується на День Незалежності, а його перша заступниця Еміне Джапарова – про проведення інавгураційного саміту Кримської платформи.

До слова. Окрему увагу приділять питанням безпеки та антиковідним заходам у святкові дні.

Святкування Дня Незалежності

План заходів святкування Дня Незалежності оприлюднили 8 червня. Пройде урочистий концентр і парад військ.

На Хрещатику буде проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони та збройних сил країн-партнерів.

Цікаво, що у рамках святкування вперше за 311 років до України зі Швеції привезуть Конституцію Пилипа Орлика.

Зауважте Авіація, катери та салют: у День Незалежності на Хрещатику таки пройде парад військ