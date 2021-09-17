Спецодяг у водіїв та чистота в автобусі: у київському транспорті працюють нові інспектори

У Києві почали працювати інспектори, які контролюватимуть дотримання правил у транспорті. Серед вимог: чистота в салоні, допустима температура, спецодяг у водіїв.

Нові інспектори почали працювати з 17 вересня. Про це розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

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Нові правила – нові інспектори

Інспектори Комунальної служби матимуть при собі завжди ввімкнені боді-камери. Так їм буде краще фіксувати правопорушення.



У київському транспорті працюють нові інспектори / Фото з телеграму Костянтина Усова

Нові інспектори контролюватимуть дотримання таких правил:

дотримання температурного режиму в салонах;

наявність усіх необхідних документів у водіїв;

наявність інформаційного плакату з фото й даними водія;

технічний стан транспортного засобу;

забезпечення чистоти в автобусах;

наявність спецодягу водіїв;

змога перевозити осіб з обмеженими фізичними можливостями.



Інспектори перевірятимуть дотримання нових правил у транспорті / Фото КМДА