На станції метро "Дорогожичі" раптово померла жінка

На платформі станції "Дорогожичі" київського метро несподівано померла людина. Трагедія трапилася вранці 25 жовтня.

За словами очевидців, йдеться про жінку, оскільки біля тіла стояла жіноча сумочка. На місце інциденту прибула поліція для з'ясування усіх обставин.

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Трагедія трапилася на станції метро "Дорогожичі" / Фото dtp.kiev.ua

Не встигли врятувати

Жінка померла через різке погіршення здоров'я. Надати їй медичну допомогу просто не встигли. На фото видно, що тіло накрили просто посеред перону.

Згодом правоохоронці розповіли деталі про загиблу, пише "Сегодня". Це – 80-річна киянка. Життя жінки нібито обірвалося через проблеми із серцем. Однак остаточну причину смерті назвуть після проведення судово-медичної експертизи.

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