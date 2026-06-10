У Києві зняли радянську зірку зі стели "Київ — місто-герой"

В Україні продовжують прибирати радянську символіку з публічного простору. У Києві 10 червня зняли зірку зі стели "Київ — місто-герой", яка розташована на в'їзді до міста.

Про це повідомили в "Київдемонтаж".

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Як у Києві знімали зірку зі стели?

У Києві 10 червня зняли радянську нагородну зірку зі стели "Київ — місто-герой", яка стоїть на в'їзді до столиці з боку Обухівської траси.

У столиці зняли радянську зірку / Фото "Київдемонтаж"

У "Київдемонтаж" повідомили, що після зняття її перевезуть до Державного музею авіації імені Олега Антонова, де вона "поповнить інші колекції".

Де ще у Києві демонтували радянську символіку?

В столиці на Галицькій площі зняли радянські символи з обеліска. Комунальники демонтували золоту зірку, розміщену вгорі на монументі. Триметровий мідний символ СРСР розрізали на частини та прибрали.

Журналісти також розпитали думку перехожих, які в цей час перебували на Галицькій площі. Більшість із них вважають, що це правильне рішення.

У Києві демонтували радянський герб на монументі "Батьківщина-мати". Зауважимо, що український тризуб значно більший, аніж радянський герб. Його розміри – 4,5 на 7,5 метрів. Його прикріпили на пластини, якими перекрили місце, де був раніше герб СРСР.