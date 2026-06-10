Об этом сообщили в "Киевдемонтаж".
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Как в Киеве снимали звезду со стелы?
В Киеве 10 июня сняли советскую наградную звезду со стелы "Киев - город-герой", которая стоит на въезде в столицу со стороны Обуховской трассы.
В столице сняли советскую звезду / Фото "Киевдемонтаж"Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В "Киевдемонтаж" сообщили, что после демонтажа ее перевезут в Государственный музей авиации имени Олега Антонова, где она "пополнит другие коллекции".
Где еще в Киеве демонтировали советскую символику?
В столице на Галицкой площади сняли советские символы с обелиска. Коммунальщики демонтировали золотую звезду, размещенную вверху на монументе. Трехметровый медный символ СССР разрезали на части и убрали.
Журналисты также расспросили мнение прохожих, которые в это время находились на Галицкой площади. Большинство из них считают, что это правильное решение.
В Киеве демонтировали советский герб на монументе "Родина-мать". Заметим, что украинский трезубец значительно больше, чем советский герб. Его размеры – 4,5 на 7,5 метров. Его прикрепили на пластины, которыми перекрыли место, где был раньше герб СССР.