В рамках декоммунизации в Киеве снимают советские символы с обелиска в честь города-героя Киева, расположенного на Галицкой площади (бывшая площадь Победы).

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На Галицкой площади декоммунизируют обелиск

4 ноября коммунальщики демонтируют золотую звезду, расположенную вверху на монументе. Трехметровый медный символ СССР разрезают на части и уберут.

Журналисты расспросили мнение прохожих, которые в это время находились на Галицкой площади. Большинство из них считают, что это верное решение. Хотя в видео есть и поклонница звезды, которая видит в ней большой "смысл" и не понимает, зачем ее убирать.

Тем временем демонтаж советской звезды продолжается. В течение дня этим занимается КП "Киевблагоустройство".

В Киеве открыли смотровую площадку на Родине-матери

20 октября в Киеве открыли территорию Мемориального комплекса – теперь она полностью доступна посетителям. Теперь с понедельника по пятницу музей можно посетить с 10 до 18, а в выходные – с 10 до 19. Теперь своими глазами можно увидеть щит на Родине-матери.

Если вы хотите подняться на высоту 36,6 метров, то это обойдется в 100 гривен с человека. Однако это не щит монумента, а смотровая площадка у его подножия.

Вместо этого подъем на высоту 91,1 метр стоит 500 гривен с человека. Однако делать это следует в солнечную и теплую погоду, поскольку туман или дождь могут усложнить подъем.