У київському "Ашані" продавали халву з "невидимою" знижкою: курйозне відео

У супермаркеті мережі "Ашан" на київській Борщагівці покупці помітили цінники на халву з нульовою знижкою. Відповідні кадри оприлюднили у мережі 21 вересня.

На відео видно, що стара ціна нічим не відрізняється від зниженої – 18,9 гривень. Хоча на оновленій етикетці початковою ціною зазначили 25,9 гривень.

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У Києві в магазині помітили несправжні знижки / Скриншот 24 каналу

"Боги маркетингу"

Показово, що нова етикетка була наклеєною поверх старої. Автор допису жартома зазначив, що ініціатори такого заманювання легковірних покупців – "боги маркетингу".

Втім, у коментарях під постом українці визнали, що подібна практика широко застосовується у багатьох магазинах нашої країни. Це вкрай обурило користувачів мережі.

У коментарях згаданий магазин також звинуватили в нібито неналежних санітарних умовах, поскаржившись на бруд у ньому.

У супермаркеті Києва продавали халву за псевдознижкою / Відео "Новин Київщини"

Риба за вартістю, як авто

Тим часом норвезька мережа Egersund Seafood продає в одному зі своїх київських магазинів тунця за 313 500 гривень. Мовиться про рідкісний різновид риби Bluefin tuna. За один кілограм такої просять 1 600 гривень.