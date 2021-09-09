Студент-іноземець: у поліції розповіли про чоловіка, який пошкодив 10 машин у Києві

9 вересня 2021 , 21:12
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Джерело:

поліція Києва

Поліцейські встановили особу хулігана, який перестрибував по дахам машин, коли ті повільно їхали у заторі. Зловмисником виявився іноземний студент одного з київських вишів.

Затриманого нещодавно ловили поліцейські за незаконне зберігання наркотиків. Пошкодив машини він також перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння.

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Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Після затримання відправили до лікарні

  • Інцидент стався ввечері 8 вересня на проспекті Перемоги. Коли машини тягнулися у заторі, на них раптом застрибнув молодий чоловік.
  • Він встиг пробігтися щонайменше по 10 авто, після чого його досить жорстко затримали самі автовласники.
  • Коли на місце прибули патрульні, порушник спокою неадекватно поводився. Лікарі ушпиталили зловмисника, але на ранок 9 вересня відпустили.

Крім того, на місце викликали слідчих, які відкрили кримінальну справу. Подію кваліфікували як хуліганство.

Незабаром чоловіку повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

Дивіться відео стрибків іноземця по машинах у Києві:

Автор: Олексій Чибісов, Олег Терещенко