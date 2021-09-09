Затриманого нещодавно ловили поліцейські за незаконне зберігання наркотиків. Пошкодив машини він також перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння.

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Якщо провину чоловіка визнає суд, йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Після затримання відправили до лікарні

Інцидент стався ввечері 8 вересня на проспекті Перемоги. Коли машини тягнулися у заторі, на них раптом застрибнув молодий чоловік.

Він встиг пробігтися щонайменше по 10 авто, після чого його досить жорстко затримали самі автовласники.

Коли на місце прибули патрульні, порушник спокою неадекватно поводився. Лікарі ушпиталили зловмисника, але на ранок 9 вересня відпустили.

Крім того, на місце викликали слідчих, які відкрили кримінальну справу. Подію кваліфікували як хуліганство.

Незабаром чоловіку повідомлять про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває.

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