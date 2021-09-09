Задержанного недавно ловили полицейские за незаконное хранение наркотиков. Повредил машины он также находясь в состоянии наркотического опьянения.

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Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

После задержания отправили в больницу

Инцидент произошел вечером 8 сентября на проспекте Победы. Когда машины тянулись в пробке, на них вдруг запрыгнул молодой человек.

Он успел пробежаться по меньшей мере по 10 авто, после чего его достаточно жестко задержали сами автовладельцы.

Когда на место прибыли патрульные, нарушитель спокойствия неадекватно себя вел. Врачи госпитализировали злоумышленника, но на утро 9 сентября отпустили.

Кроме того, на место вызвали следователей, которые открыли уголовное дело. Происшествие квалифицировали как хулиганство.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

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