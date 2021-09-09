Задержанного недавно ловили полицейские за незаконное хранение наркотиков. Повредил машины он также находясь в состоянии наркотического опьянения.

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Если вину мужчины признает суд, ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

После задержания отправили в больницу

  • Инцидент произошел вечером 8 сентября на проспекте Победы. Когда машины тянулись в пробке, на них вдруг запрыгнул молодой человек.
  • Он успел пробежаться по меньшей мере по 10 авто, после чего его достаточно жестко задержали сами автовладельцы.
  • Когда на место прибыли патрульные, нарушитель спокойствия неадекватно себя вел. Врачи госпитализировали злоумышленника, но на утро 9 сентября отпустили.

Кроме того, на место вызвали следователей, которые открыли уголовное дело. Происшествие квалифицировали как хулиганство.

Вскоре мужчине сообщат о подозрении в совершении преступления. Досудебное расследование продолжается.

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