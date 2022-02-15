Суд наклав арешт на будівлі "Більшовика" у Києві

Держбюро розслідувань встановило, що вартість заводу "Більшовик" зменшили на 3 мільярди, бо оцінили більшість його будівель як склади. Арешт на будівлі наклали 26 січня.

Про це свідчить указ Печерського райсуду Києва. Мовиться про 44 об'єкти площею 223 тисяч квадратних метрів.

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Навіщо арештували майно завод

Арешт наклали на 100 % статутного капіталу заводу у межах кримінального провадження від 17 листопада 2021 року. Його розслідує Головне слідче управління ДБР.

Це зробили, щоб зберегти речові докази, оскільки невстановлені досудовим розслідування службові особи Фонду державного майна України вчинили зловживали службовим становищем та діяли в інтересах третіх осіб.

Що відомо про продаж "Більшовика"

Кіпрський офшор "Дженерал Коммерс" придбав завод "Більшовик" 27 жовтня 2021 року на аукціоні від Фонду державного майна. Його вартість склала 1,429 мільярда гривень.

Видання "Настоящее время" повідомляло, що підприємець Хмельницький, який тісно пов'язаний з компанією-переможцем, досі провадить діяльність, пов'язану з нерухомістю, в тимчасово окупованому Росією Криму.

Конкурентами "Дженерал Коммерс" були компанії "Інвест Новація" "ДК Каскад" Віталія Хомутинніка.

Інші інвестори, які хотіли взяти участь у торгах, не змогли це зробити через ситуацію із продажем частини будівель "Більшовика" підприємству "Агроміл Дістріб'юшн". Тоді, у 2019 році, угоду уклали попри те, що приміщення заводу не підпадали під приватизацію.

Завод "Більшовик" – машинобудівне підприємство, яке існувало з 1882 року. У XX столітті воно почало виготовляти пилорами, пересувні бурові установки та нафтопромислове устаткування.