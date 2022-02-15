Об этом говорит указ Печерского райсуда Киева. Речь идет о 44 объектах площадью 223 тысячи квадратных метров.

К теме Суд арестовал все акции завода "Большевик": возможно злоупотребление при приватизации

Зачем арестовали имущество завода

Арест был наложен на 100% уставного капитала завода в рамках уголовного производства от 17 ноября 2021 года. Его расследует Главное следственное управление ГБР.

Это сделали, чтобы сохранить вещественные доказательства, поскольку неустановленные досудебным расследованием должностные лица Фонда государственного имущества Украины злоупотребляли служебным положением и действовали в интересах третьих лиц.

Справка. Завод "Большевик" – машиностроительное предприятие, существовавшее с 1882 года. В XX веке оно начало производить пилорамы, передвижные буровые установки и нефтепромышленное оборудование.

Что известно о продаже "Большевика"