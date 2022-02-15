Про це свідчить указ Печерського райсуду Києва. Мовиться про 44 об'єкти площею 223 тисяч квадратних метрів.

До теми Суд арештував усі акції заводу "Більшовик": можливе зловживання під час приватизації

Навіщо арештували майно завод

Арешт наклали на 100 % статутного капіталу заводу у межах кримінального провадження від 17 листопада 2021 року. Його розслідує Головне слідче управління ДБР.

Це зробили, щоб зберегти речові докази, оскільки невстановлені досудовим розслідування службові особи Фонду державного майна України вчинили зловживали службовим становищем та діяли в інтересах третіх осіб.

Довідково. Завод "Більшовик" – машинобудівне підприємство, яке існувало з 1882 року. У XX столітті воно почало виготовляти пилорами, пересувні бурові установки та нафтопромислове устаткування.

Що відомо про продаж "Більшовика"