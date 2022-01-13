Пресс-служба ГБР подчеркнула, что речь идет о событиях 27 октября 2021 года. Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества не соответствует требованиям. Документ использовали для определения стоимости акций завода. Отчет мог негативно повлиять на правдивость оценки.

Заметьте Завод "Электронмаш" продали за 970 миллионов гривен

В ГБР рассказали, что сейчас устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения киевского машиностроительного завода ("Большевика"). Это привело к экономическим убыткам.

11 января 2022 года следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства,

– говорится в сообщении.

Завод "Большевик" ушел с молотка

Киевский завод "Большевик" продали на аукционе за 1,429 миллиарда гривен. Продажей занимался Фонд государственного имущества. Победила компания "Дженерал Коммерс". Ее главным конкурентом были "Инвест Новация"и "ДК Каскад".

Стартовая цена составляла 1,39 миллиарда гривен. Торги состояли лишь из одного 10-минутного раунда.

Заметьте! Последний раз "Большевик" приносил прибыль еще в 2002 году. За годы деятельности завод "насобирал" 500 миллионов гривен долгов.

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Сообщение ГБР:

Арестованы 100% акций завода "Большевик"

ГБР расследует уголовное производство относительно возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации Первого киевского машиностроительного завода 27 октября 2021 года (до 2018 года завод "Большевик").

Сейчас следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам.

Экспертизой установлено, что отчет об оценке имущества, который использован для определения стоимости акций завода, не соответствует требованиям законодательства. Это могло негативно повлиять на достоверность такой оценки.

11 января 2022 года следственный судья, по ходатайству стороны обвинения, наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

Досудебное расследование продолжается.