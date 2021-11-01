Свято наближається: у Києві серед осені почали встановлювати ялинку

В одному з районів Києва уже почали встановлювати новорічну ялинку. Судячи з фото, монтажні роботи почалися 1 листопада.

Головний символ зимових свят з'явився біля станції метро "Деміївська" – поблизу фонтанів кондитерської фабрики Roshen. У коментарях під дописом містяни припустили, що довкола ялинки невдовзі облаштують льодову ковзанку.

Цікаво У Лапландії засипало снігом селище Санти Клауса: казкове відео

Київ – місто контрастів

На фото з новорічною ялинкою видно, що навколо ще буяє зелене та жовте листя кущів і дерев. Контрастний кадр змусив користувачів мережі жартома посперечатися щодо доцільності встановлення зеленої красуні вже зараз.

Так, одні люди скаржаться, що для цього ще зарано, а інші навпаки пишуть, що це треба було зробити ще у липні.



У Києві біля станції метро "Деміївська" ставлять новорічну ялинку / Фото з телеграму телеканалу "Київ"

Якою цьогоріч буде головна ялинка країни

Дерево, яке стане центром новорічно-різдвяних локацій на Софійській площі, планують прикрасити 10000 іграшок та гірляндами теплого відтінку.

Крім того, атмосферні святкування обіцяють влаштувати і за містом. Наприклад, у "Добропарку" під Києвом на початку грудня стартує масштабний проєкт "Зима за містом". Він передбачає відкриття ярмарку та різноманітних активностей з атракціонами для дорослих і дітей.