На кадрах у мережі видно, що селище Санти опинилося у справжній зимовій казці – його густо присипало снігом.

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Як розповіли в Укргідрометцентрі, зимову погоду спричинив потужний циклон.

Поки на теренах України панує справжня золота осінь, і ми з вами ще й в очікуванні потепління на четвер та п'ятницю, то на північ Скандинавії вже завітала справжня зимова погода зі снігом,

– мовиться у повідомленні.

Така погода нагадує ельфам Санти, що варто поквапитися і якомога швидше готувати подарунки для дітей.

Який вигляд має засніжене селище Санта Клауса: дивіться відео

Зауважимо, що 4 липня у Лапландії спека побила столітній рекорд. Температура повітря там прогрілася до +33,6 градуса. Це максимальний показник з 1914 року. Загалом цього літа температурні рекорди били усі країни Північної Європи. У деяких регіонах навіть зафіксували +34 градуси.

Що відомо про селище Санта Клауса Селище Санта Клауса – парк розваг у Фінляндії, присвячений різдвяному дідові, якого в Фінляндії називають Йоулупуккі, а в англомовних країнах – Санта Клаус. За традицією вважається, що Санта Клаус народився в Лапландії. Його селище є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Фінляндії.



Дані: Селище Санта Клауса – парк розваг у Фінляндії, присвячений різдвяному дідові, якого в Фінляндії називають Йоулупуккі, а в англомовних країнах – Санта Клаус. За традицією вважається, що Санта Клаус народився в Лапландії. Його селище є одним з найбільш відвідуваних туристичних місць Фінляндії.Дані: Вікіпедії

Перший сніг в Україні

В українських горах від 12 жовтня панує по-справжньому зимова погода. У високогір'ї Карпат падав сніг та пощипував щоки мороз. Перший у сезоні сніг вкриває і схили популярного курорту Буковель, що на Прикарпатті.