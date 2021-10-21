На кадрах в сети видно, что поселок Санты оказался в настоящей зимней сказке – его густо присыпало снегом.

Важно В Лапландию на Новый год: Windrose анонсировала рейсы из Киева

Как рассказали в Укргидрометцентре, зимнюю погоду вызвал мощный циклон.

Пока на территории Украины царит настоящая золотая осень, и мы с вами еще и в ожидании потепления на четверг и пятницу, то на север Скандинавии уже пришла настоящая зимняя погода со снегом,

– говорится в сообщении.

Такая погода напоминает эльфам Санты, что стоит поторопиться и как можно быстрее готовить подарки для детей.

Как выглядит заснеженный поселок Санта-Клауса: смотрите видео

Отметим, что 4 июля в Лапландии жара побила столетний рекорд. Температура воздуха там прогрелась до +33,6 градуса. Это максимальный показатель с 1914 года. В целом этим летом температурные рекорды били все страны Северной Европы. В некоторых регионах даже зафиксировали +34 градуса.

Что известно о поселке Санта-Клауса? Поселок Санта-Клауса – парк развлечений в Финляндии, посвященный рождественскому деду, которого в Финляндии называют Йоулупукки, а в англоязычных странах – Санта-Клаус. По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Его поселок является одним из самых посещаемых туристических мест Финляндии.



Данные: Поселок Санта-Клауса – парк развлечений в Финляндии, посвященный рождественскому деду, которого в Финляндии называют Йоулупукки, а в англоязычных странах – Санта-Клаус. По традиции считается, что Санта-Клаус родился в Лапландии. Его поселок является одним из самых посещаемых туристических мест Финляндии.Данные: Википедия

Первый снег в Украине

В украинских горах с 12 октября царит по-настоящему зимняя погода. В высокогорье Карпат падал снег и пощипывал щеки мороз. Первый в сезоне снег укрывает и склоны популярного курорта Буковель, что на Прикарпатье.