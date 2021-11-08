У Святошино загинула людина, зачепившись за власний балкон: моторошні фото з місця інциденту
Джерело:телеграм-канал ХК
У Святошинському районі столиці за загадкових обставин загинула людина. Вона зачепилася за власний балкон і провисіла так тривалий час. Трагедія сталася 8 листопада.
Людину, яка висить на віконній рамі, помітили в одному з будинків на вулиці Львівській. Судячи з кадрів, які зробили свідки, йшлося про один із верхніх поверхів.
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Трагедія сталася на вулиці Львівській, 12 / Фото з телеграм-каналу ХК
Фото місця трагедії у Святошинському районі / Фото з телеграм-каналу ХК
Надії на порятунок не справдилися
- На місце інциденту негайно приїхали рятувальники зі спецтехнікою.
- Вони намагалися зняти людину, але спершу їм це не вдавалося.
- Згодом у мережі з'явилися фото, на яких пожежники уже стоять над тілом, що лежить накрите на землі.
- Наразі невідомо, чи рятувальники вже зняли людину мертвою, чи вона зірвалася з балкону.
Тривалий час рятувальники не могли зняти людину, яка зачепилася за віконну раму / Фото з телеграм каналу ХК
Людина довго висіла із зовнішньої сторони балкону / Фото з телеграм-каналу ХК
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