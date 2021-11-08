Людину, яка висить на віконній рамі, помітили в одному з будинків на вулиці Львівській. Судячи з кадрів, які зробили свідки, йшлося про один із верхніх поверхів.

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У Києві людина зачепилася за балкон і загинула, пожежники не змогли її врятувати
Трагедія сталася на вулиці Львівській, 12 / Фото з телеграм-каналу ХК

У Києві на вулиці Львівській загинула людина, тіло зняли з балкону
Фото місця трагедії у Святошинському районі / Фото з телеграм-каналу ХК

Надії на порятунок не справдилися

  • На місце інциденту негайно приїхали рятувальники зі спецтехнікою.
  • Вони намагалися зняти людину, але спершу їм це не вдавалося.
  • Згодом у мережі з'явилися фото, на яких пожежники уже стоять над тілом, що лежить накрите на землі.
  • Наразі невідомо, чи рятувальники вже зняли людину мертвою, чи вона зірвалася з балкону.

У Києві зняли з балкону тіло людини, трагедія на вулиці Львівській
Тривалий час рятувальники не могли зняти людину, яка зачепилася за віконну раму / Фото з телеграм каналу ХК

На вулиці Львівській у Києві людина зачепилася за балкон і повисла, вона загинула
Людина довго висіла із зовнішньої сторони балкону / Фото з телеграм-каналу ХК

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