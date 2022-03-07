З території Ірпінь – Буча вдалося вивезти 2 тисячі людей

З території Ірпінь – Буча українській владі вдалося вивезти 2 тисячі людей. Також була спроба створити гуманітарний коридор.

Відповідну інформацію оприлюднив радник глави МВС Вадим Денисенко. Це трапилось 7 березня – на 12 день війни, яку Росія почала проти України.

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З Ірпеня та Бучі вдалось вивезти 2 тисячі людей

Головне – це те, що сьогодні (мовиться про 7 березня – 24 канал) була спроба зробити гуманітарний коридор з Ірпіня, Бучі, Гостомеля. Вдалося вивезти приблизно дві тисячі людей,

– заявив Денисенко.

Посадовець додав, що на окупованих біля Києва територіях ще залишається понад 4 тисячі людей, яких треба евакуювати. Влада пояснила, що роблять все для вивезення людей, натомість Росія навпаки – блокує цей процес.

"Складається враження, що це пряма вказівка Кремля – не давати можливості гуманітарним коридорам. Для чого це робиться? Росіяни починають розповідати, що вони готові забезпечити гумкоридори в Росію та Білорусь", – пояснив Вадим Денисенко.

Посадовець додав: "Судячи з усього, вони хочуть доводити людей до ситуації, коли немає води та їжі. Натомість там малі діти та поранені. Люди змушені будуть проситись, щоб їх вивезли, хоч куди, щоб просто вижити".

Радник глави МВС пояснив, що це виходить за всі межі не те, що людяності, а будь-яких моральних норм. Адже вже подібні спроби були, проте люди не погодились.

Додав, що це говорить про велику силу народу.



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