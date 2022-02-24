Тисячі киян ховаються від ймовірних обстрілів: ситуація у метро Києва

Попри те, що 24 лютого російські окупанти не завдавали прямих ударів по Києву, тисячі мешканців столиці вирішили переночувати в укриттях. Майже повністю заповнені всі станції підземки.

Укриття у майже всіх дитячих садочках та школах, а також у метрополітені заповнені людьми, повідомляє 24 канал. Більшість людей, які вирішили відправитися на ночівлю до підвалів та станцій метро, взяли із собою все необхідне.

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За словами киян, у підземці досить холодно, однак набагато безпечніше, аніж вдома.

Майже всі станції метро забиті

Жителі Києва кажуть, що приходили до метрополітену ввечері через побоювання, що путінські війська почнуть вночі обстрілювати столицю.

Деякі з них перебували у підземці ще вдень, тому зробили висновки та підготувалися до ночівлі.

Багато киян принесли до станцій своїх домашніх улюбленців.

Крім того, аби підземка могла прийняти більше людей, на кожній станції зупинили поїзди. Таким чином всередині составів також перебувають люди.

Дивіться відео зі станції метро "Героїв Дніпра" у Києві:

Метро запрацює зранку

Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, київський громадський транспорт почне працювати після закінчення комендантської години. До цього часу всі жителі столиці мають перебувати вдома. Виключення – лише у випадку спрацювання сигналу тривоги.

Метрополітен при цьому працюватиме цілодобово, але у нічний час тільки як об'єкт укриття.