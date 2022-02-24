Тисячі киян ховаються від ймовірних обстрілів: ситуація у метро Києва
Попри те, що 24 лютого російські окупанти не завдавали прямих ударів по Києву, тисячі мешканців столиці вирішили переночувати в укриттях. Майже повністю заповнені всі станції підземки.
Укриття у майже всіх дитячих садочках та школах, а також у метрополітені заповнені людьми, повідомляє 24 канал. Більшість людей, які вирішили відправитися на ночівлю до підвалів та станцій метро, взяли із собою все необхідне.
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За словами киян, у підземці досить холодно, однак набагато безпечніше, аніж вдома.
Майже всі станції метро забиті
- Жителі Києва кажуть, що приходили до метрополітену ввечері через побоювання, що путінські війська почнуть вночі обстрілювати столицю.
- Деякі з них перебували у підземці ще вдень, тому зробили висновки та підготувалися до ночівлі.
- Багато киян принесли до станцій своїх домашніх улюбленців.
- Крім того, аби підземка могла прийняти більше людей, на кожній станції зупинили поїзди. Таким чином всередині составів також перебувають люди.
Дивіться відео зі станції метро "Героїв Дніпра" у Києві:
Метро запрацює зранку
Як зазначив мер Києва Віталій Кличко, київський громадський транспорт почне працювати після закінчення комендантської години. До цього часу всі жителі столиці мають перебувати вдома. Виключення – лише у випадку спрацювання сигналу тривоги.
Метрополітен при цьому працюватиме цілодобово, але у нічний час тільки як об'єкт укриття.