Укрытия во многих детских садах и школах, а также в метрополитене заполнены людьми, сообщает 24 канал. Большинство людей, решивших отправиться на ночевку в подвалы и станции метро, взяли с собой все необходимое.
Смотрите также Выезд осложнен, но открыт, – Кличко о ситуации в Киеве
По словам киевлян, в подземке достаточно холодно, но гораздо безопаснее, чем дома.
Почти все станции метро забиты
- Жители Киева говорят, что приходили в метрополитен вечером из-за опасений, что путинские войска начнут ночью обстреливать столицу.
- Некоторые из них находились в подземке еще днем, поэтому сделали выводы и подготовились к ночлегу.
- Многие киевляне принесли к станциям своих домашних любимцев.
- Кроме того, чтобы подземка могла принять больше людей, на каждой станции остановили поезда. Таким образом, внутри составов также находятся люди.
Смотрите видео со станции метро "Героев Днепра" в Киеве:
Метро заработает с утра
Как отметил мэр Киева Виталий Кличко, киевский общественный транспорт заработает по окончании комендантского часа. До этого времени все жители столицы должны находиться дома. Выключение – только при срабатывании сигнала тревоги.
Метрополитен будет при этом работать круглосуточно, но в ночное время только как объект укрытия.