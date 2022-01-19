Тисячі киян прийшли до Михайлівського собору заради святої води та молитов

Парафіяни ПЦУ замість занурення до ополонок вранці 19 січня зібралися у Михайлівському соборі на святкову літургію та освячення води. Для того, щоб зайти всередину, вірянам доводилося стояти у довжелезних чергах.

Тисячі киян, які дослуховуються порад священників ПЦУ, приїхали до Михайлівського Золотоверхого монастиря на Трьохсвятительську вулицю. Величезні черги на вхід до собору можна було спостерігати як вранці, так і вдень 19 січня.

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Аби віряни могли швидше освятити воду та взяти участь у літургії, працівники церкви організували кілька входів та черг.

У ПЦУ святкували без ополонок



Віряни ПЦУ у черзі на вхід до Михайлівського собору / Фото "Апострофа"

Представники Православної церкви України напередодні Водохреща звернулися до парафіян з поясненням, що пірнання у крижану воду жодним чином не допомагає прощенню гріхів.

Крім того, у ПЦУ підкреслили, що купання в ополонці є ризиком для здоров'я та життя, тому є нехтуванням даром божим.

Через це священники запропонували вірянам прийти до Михайлівського собору для участі в літургії.

Дивіться відео черги до Михайлівського собору у Києві:

Тисячі вірян все ж таки занурювались

На Водохреще-2022 у Києві облаштували 15 локацій для традиційних зимових купань. З 9:00 до 18:00 на них чергують медики та рятувальники, аби ця розвага була більш безпечною. Біля водойм для парафіян УПЦ МП та УПЦ КП встановили кабінки для переодягання.