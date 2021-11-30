На трасі під Києвом сталася моторошна ДТП за участю легковика та вантажівки

Серйозна аварія трапилася вдень 30 листопада на трасі Київ – Чоп. Водій Ford наздогнав вантажівку DAF, після чого вилетів за межі проїзної частини.

Як розповіли у патрульній поліції Київщини, внаслідок аварії власник "американця" зазнав травм. Чоловіка госпіталізували до лікарні.

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Водій вантажівки внаслідок ДТП не постраждав.

Ford перетворився на брухт



Легковик врізався у задню частину вантажівки / Фото патрульної поліції Київської області

Аварія сталася близько 12:00 на 28 кілометрі дороги Київ – Чоп.

За попередніми даними, водій легковика не дотримався безпечної швидкості та на повному ходу врізався у вантажівку.

Від удару у Daf лише трошки пом'ялася задня частина, а от Ford зруйновано вщент.

Легковик відлетів з дороги та зупинився у кущах.

Через аварію в напрямку Житомира утворився чималий затор.

На місці події працювали медики швидкої та слідчі. Правоохоронці намагаються встановити всі обставини ДТП. За фактом аварії з потерпілими поліцейські відкрили кримінальне провадження.

Кваліфікація справи, згідно з карно-процесуальним кодексом, залежить від того, наскільки важкі травми отримав власник Ford.