Тривають бої, – Монастирський про ситуацію в містечках на Київщині

Денис Монастирський заявив, що у містечках на території Київської області тривають бої. Мовиться про Гостомель, Бучу та Ірпінь.

Міністр внутрішніх справ зазначив, що ситуація там змінюється дуже швидко. Про це він повідомив у ефірі державного телеканалу "Рада" о 21:20 годині 7 березня.

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Наразі ми контролюємо частину цих населених пунктів. Там відбуваються бої, очевидно вночі будуть вони продовжуватися,

– сказав Денис Монастирський.

Глава МВС також підкреслив, що рятувальники, волонтери та військові вирішують питання стосовно евакуації мирного населення, яке залишилося у цих містечках.

"Сьогодні люди піддаються обстрілам, живуть у своїх підвалах без їжі. І це, напевно, одна з найбільших соціально-гуманітарних трагедій цього сторіччя", – вказав міністр.

Він також переконаний, що Гостомель, Буча та Ірпінь увійдуть в історію порятунку наших громадян.

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