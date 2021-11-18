На Троєщині двоє горобців ласували сиром у супермаркеті: кумедне відео

В одному із супермаркетів Троєщини покупці помітили двох птахів у сирній вітрині. Коли саме трапився курйозний інцидент – невідомо, втім відео почали поширювати у мережі 17 листопада.

За словами місцевих жителів, кадри вони зафільмували у магазині мережі "Екомаркет". Оскільки прилавок з сирами відкритий, птахи безперешкодно туди залетіли.

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Один чатував, інший обідав

На короткому кумедному відео видно, як один горобець дзьобає сир. Інший тим часом сидить на стінці, ніби стежачи, аби друга ніхто не сполохав.

Хтось жахнувся, хтось посміявся

Кияни по-різному відреагували на непроханих гостей у вітрині з продуктами. Одні поскаржилися на неналежні санітарні умови у згаданому магазині, інші ж пожартували, що горобець багато не з'їсть. Крім того, покупці зауважили, що цей супермаркет – улюблене місце пернатих, оскільки їх бачать там часто.

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