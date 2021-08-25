У центрі Києва чоловік напідпитку загубив 2-місячну дівчинку

Киянин пішов гуляти з донькою, але напився та повернувся додому без неї. Поліцейські шукали візочок з дитиною понад 2 години, оскільки чоловік не міг сказати, де саме він залишив дитину.

Про інцидент поліцейські дізналися від бабусі загубленої дівчинки. Жінка повідомила правоохоронцям, що її син нібито знепритомнів на Жилянській вулиці, через що й загубив дитину.

Дивіться також Під Києвом чоловік зламав ніс дівчинці та порізав ножем маленького хлопчика

Наряди патрульної поліції довго шукали немовля, але знайшли.

Можуть позбавити батьківських прав

У поліції Києва кажуть, що батько дівчинки перебував у стані алкогольного сп'яніння та фактично через це її й загубив.

Під час пошукової операції на Тарасівській вулиці поліцейські почули плач дитини та знайшли візочок в одному з під'їздів.

На місце події викликали медиків, але дівчинці їх допомога не знадобилася. Її життю нічого не загрожує.

Згодом правоохоронці встановили, що батька дитини вже притягували до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх обов'язків. Місяць тому він ходив з немовлям по торговельному центру в стані сп'яніння.

Оскільки залишатися з дорослими може бути небезпечним для дитини, дівчинку відправили до лікарні. Батьків дитини ще раз притягнуть до відповідальності. Цілком ймовірно, що чоловіка можуть позбавити батьківських прав.