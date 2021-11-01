У центрі Києва іноземець зніс жінку, яка переходила дорогу на зелений

Досить серйозна аварії сталася вночі 1 листопада у центрі Києва. Водій Hyundai порушив правила дорожнього руху та вчинив ДТП з потерпілою. Жінку, яку зніс легковик, госпіталізували до лікарні.

Аварія сталася на перехресті вулиць Саксаганського та Великої Васильківської. На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.

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Чи затримали власника автівки правоохоронці, наразі невідомо.

Пояснити свої дії не зміг



Жінка отримала травми голови та тазу / Фото "Києва оперативного"

Як з'ясували патрульні та слідчі, водій Hyundai з харківськими номерами повертав наліво, але не знизив швидкість перед пішохідним переходом.

У цей час на зелене світло переходила жінка, яку легвокик і зніс.

Правоохоронцям порушник правил дорожнього руху свій вчинок пояснити не зміг.



Медики швидкої терміново відвезли потерпілу до лікарні / Фото "Києва оперативного"

За фактом ДТП поліцейські мають відкрити кримінальну справу. Як саме її кваліфікують, залежить від ступеня травм постраждалої. Медики діагностували у неї травми кісток тазу та голови.

Водієм-порушником виявився громадянин Туркменістану. Якщо суд визнає його винним у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості, чоловіку загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу або до 2 років виправних робіт. Також зловмисника можуть засудити на 3 роки обмеження волі.