У центрі Києва іноземець зніс жінку, яка переходила дорогу на зелений
Джерело:"Київ оперативний"
Досить серйозна аварії сталася вночі 1 листопада у центрі Києва. Водій Hyundai порушив правила дорожнього руху та вчинив ДТП з потерпілою. Жінку, яку зніс легковик, госпіталізували до лікарні.
Аварія сталася на перехресті вулиць Саксаганського та Великої Васильківської. На місці події працювали медики швидкої та поліцейські.
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Чи затримали власника автівки правоохоронці, наразі невідомо.
Пояснити свої дії не зміг
Жінка отримала травми голови та тазу / Фото "Києва оперативного"
- Як з'ясували патрульні та слідчі, водій Hyundai з харківськими номерами повертав наліво, але не знизив швидкість перед пішохідним переходом.
- У цей час на зелене світло переходила жінка, яку легвокик і зніс.
- Правоохоронцям порушник правил дорожнього руху свій вчинок пояснити не зміг.
Медики швидкої терміново відвезли потерпілу до лікарні / Фото "Києва оперативного"
За фактом ДТП поліцейські мають відкрити кримінальну справу. Як саме її кваліфікують, залежить від ступеня травм постраждалої. Медики діагностували у неї травми кісток тазу та голови.
Водієм-порушником виявився громадянин Туркменістану. Якщо суд визнає його винним у нанесенні ушкоджень середньої тяжкості, чоловіку загрожує від 3400 до 8500 гривень штрафу або до 2 років виправних робіт. Також зловмисника можуть засудити на 3 роки обмеження волі.