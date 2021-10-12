У центрі Києва невідомі пошкодили мініскульптуру Архистратига Михаїла

Зловмисники відламали меч архангела Михаїла, який вважається патроном Києва. Пошкодженою мініскульптуру, встановлену у парку Володимирська гірка, побачили 12 жовтня.

Встановили пам'ятник лише 8 жовтня. Простояв він цілим всього лише кілька діб. Хто саме вчинив акт вандалізму, невідомо.

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Чи зможуть відновити скульптуру без повного її перероблення, наразі невідомо.

Мав стати частиною інклюзивного туристичного маршруту



Хто саме пошкодив мініскульптуру, невідомо / Фото "Типичный Киев"

Як зазначили у спільноті "Типичный Киев" у телеграмі, невідомі відламали меч від скульптури Архистратига Михаїла 12 жовтня.

Пам'ятник мав стати продовженням туристичного маршруту Києвом для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Скульптура архангела Михаїла прикрашала невеличкий фонтан, на якому українською та англійською шрифтом Брайля описували його зовнішній вигляд.



Так виглядав фонтан до вандалізму / Фото КМДА

Крім того, на пам'ятнику встановили QR-код. Якщо відсканувати його, туристи можуть потрапити на сайт Управління туризму та ознайомитися з повною інформацію про фонтан у текстовому, звуковому та відеоформаті жестовою мовою.