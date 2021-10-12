Інцидент трапився на вулиці Гарматній, 44. Машину обклали бетонними блоками та дерев'яними колодами, аби вона не могла зрушити з місця.

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Заїхав на "помічену" територію

На світлині видно, що легковик щільно запаркувався між двома жовтими півсферами з бетону. Імовірно, хтось таким чином закріпив за собою місце для особистого транспорту.

У коментарях під дописом таку версію висловили й читачі. Втім, людей обурило, що окремі мешканці двору вважають загальну парковку своєю приватною власністю.



Машину заблокували бетонними блоками та колодами / Фото телеграм-каналу "Киев сейчас"

Готувався заздалегідь

Також користувачі мережі звернули увагу на сліди, які залишилися на асфальті від волочіння бетонних брил. Вони припустили, що самопроголошений власник паркувального місця заздалегідь запасся засобами боротьби із конкурентами.

Tesla на газоні розсердила киян: подібне

У спальному районі Києва власник елітного електрокара Tesla взяв собі за звичку щодня паркувати його на газоні. Звідти чоловік протягує шнур у власне вікно, аби зарядити авто. Така нахабність неабияк розлютила його сусідів.