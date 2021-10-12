Инцидент произошел на улице Гарматной, 44. Машину обложили бетонными блоками и деревянными бревнами, чтобы она не могла сдвинуться с места.

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Заехал на "помеченную" территорию

На фото видно, что легковушка плотно припарковалась между двумя желтыми полусферами из бетона. Вероятно, кто-то таким образом закрепил за собой место для личного транспорта.

В комментариях под заметкой такую версию высказали и читатели. Впрочем, людей возмутило, что отдельные обитатели двора считают общую парковку своей частной собственностью.



Машину заблокировали бетонными блоками и бревнами / Фото телеграм-канала "Киев сейчас"

Готовился заранее

Также пользователи сети обратили внимание на следы, которые остались на асфальте от таскания бетонных глыб. Они предположили, что самопровозглашенный владелец парковочного места заранее запасся средствами борьбы с конкурентами.

Tesla на газоне рассердила киевлян: похожее

В спальном районе Киева владелец элитного электрокара Tesla взял себе за привычку ежедневно парковать его на газоне. Оттуда мужчина протягивает шнур в собственное окно, чтобы зарядить авто. Такая наглость изрядно разозлила его соседей.