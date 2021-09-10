У центрі Києва обікрали представника ООН: відео моменту

На Саксаганського в Києві дві злодійки пограбували жінку. Згодом повідомили, що це була представниця ООН. У ЗМІ кажуть, що зловмисниць затримали.

Жінку обікрали 9 вересня на вулиці. У поліції ще не прокоментували інцидент. В мережі з'явилось відео моменту крадіжки.

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Залізли "на ходу"

На записі видно, як жінка йде вулицею з пакетами в руках. Ймовірно, вона поверталася додому з супермаркету. На плечах вона мала також рюкзак. Позаду неї підкрадаються дві злодійки. Вони на ходу розсувають рюкзак і намагаються красти.

У мережі кажуть, що потерпіла – голова офісу ООН "Жінки в Україні". Також кажуть, що крадійок затримали правоохоронці. Відомо, скільки їм приблизно років. Одна – 1987 року народження, а інша – 1995. Обидві жінки були неодноразово судимі.

За інформацією з телеграму "Дніпро Оперативний", старша крадійка перебуває в розшуку за переховування від правоохоронних органів. Також повідомляють, як їх звати: Лакатош Манчулі та Фантош Ілона.

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