Женщину обокрали 9 сентября на улице. В полиции еще не прокомментировали инцидент. В Сети появилось видео момента кражи.

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Залезли "на ходу"

На записи видно, как женщина идет по улице с пакетами в руках. Вероятно, она возвращалась домой из супермаркета. На плечах у нее тоже был рюкзак. Позади нее подкрадываются две воровки. Они на ходу открывают рюкзак и пытаются воровать.

В сети говорят, что потерпевшая – глава офиса ООН "Женщины в Украине". Также говорят, что воровок задержали правоохранители. Известно, сколько им примерно лет. Одна – 1987 года рождения, а другая – 1995.

По информации из телеграмма "Днепр Оперативный", старшая воровка находится в розыске за укрывательство от правоохранительных органов. Также сообщают, как их зовут: Лакатош Манчули и Фантош Илона.

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