У центрі Києва палала багатоповерхівка, загинула пенсіонерка: моторошні фото

Загоряння сталося у Печерському районі Києва вдень 20 січня. На жаль, внаслідок пожежі загинула 62-річна киянка.

Як розповіли у ДСНС Києва, повідомлення про займання на вулиці Діловій, 6 надійшло до рятувальників о 15:52. На місце події одразу вирушили вогнеборці, яким довелося екстрено відкривати двері охопленої вогнем квартири.

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На щастя, пожежа не встигла перекинутися на інші помешкання киян.

Врятувати не встигли



Рятувальникам довелося проникати до квартири жінки / Фото ДСНС Києва

Рятувальники, що прибули на місце події, з'ясували, що загоряння сталося у помешканні на 5 поверсі 7-поверхового будинку.

Епіцентром пожежі стала кухня помешкання площею 6 квадратних метрів.

Вогнеборці миттєво приступили до гасіння вогню, але ліквідувати займання змогли майже через 50 хвилин після його початку.

Під час гасіння надзвичайники знайшли у квартирі тіло жінки 1960 року народження.



На гасіння пожежі пішло майже 50 хвилин / Фото ДСНС Києва

Врятувати потерпілу не було жодних шансів. Медики швидкої, які працювали на місці події, лише констатували смерть киянки.

Внаслідок чого сталася пожежа, невідомо. Це з'ясовуватимуть правоохоронці. Як саме поліцейські кваліфікували подію, наразі невідомо.