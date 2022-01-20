Как рассказали в ГСЧС Киева, сообщение о возгорании на улице Деловой, 6 поступило к спасателям в 15:52. На место происшествия сразу отправились спасатели, которым пришлось экстренно открывать дверь охваченной огнем квартиры.

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К счастью, пожар не успел перекинуться на другие помещения киевлян.

Спасти не успели



Спасателям пришлось проникать в квартиру женщины / Фото ГСЧС Киева

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что возгорание произошло в доме на 5 этаже 7-этажного дома.

Эпицентром пожара стала кухня помещения площадью 6 квадратных метров.

Пожарные мгновенно приступили к тушению огня, но ликвидировать возгорание смогли почти через 50 минут после его начала.

Во время тушения спасатели нашли в квартире тело женщины 1960 года рождения.



На тушение пожара ушло почти 50 минут / Фото ГСЧС Киева

Спасти потерпевшую не было никаких шансов. Медики скорой, работавшие на месте происшествия, лишь констатировали смерть киевлянки.

В результате чего произошел пожар, неизвестно. Это будут выяснять правоохранители. Как именно полицейские квалифицировали произошедшее, пока неизвестно.