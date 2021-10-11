У центрі Києва на тиждень заборонили рух через показ військової техніки: схема перекриття

На Михайлівській площі та Володимирському проїзді у Києві почався показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки і оборони. Через це правоохоронці і місцева влада обмежили рух автівок у цих місцях.

Як зазначили у КМДА, перекриття почало діяти з 21:00 11 жовтня. Відновлять проїзд о 24:00 17 жовтня.

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Через це автовласників просять заздалегідь продумувати маршрути.

Затори у центрі посиляться

У патрульній поліції Києва зазначили, що рух перекрили на Володимирському проїзді від Малої Житомирської до Михайлівської вулиці.

Сам показ військової техніки розпочнеться лише 13 жовтня та триватиме 4 дні. Заздалегідь обмежують проїзд для того, щоб виставкові зразки дісталися місця проведення заходу.

Внаслідок перекриття руху однією з важливих для проїзду в столиці вулиць затори у центрі Києва в години пік можуть стати дуже сильними. Як зазначають жителі столиці, вранці та ввечері навіть перекриття однієї вулиці можуть зупинити рух всією центральною частиною міста. Втім, терпіти незручності киянам доведеться не дуже довго, оскільки з 14 жовтня в Україні закінчиться робочий тиждень.



Рух обмежать на Володимирському проїзді та Великій Житомирській вулиці / Схема КМДА