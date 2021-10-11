За словами голови ради з урбаністики Києва Віталія Селика, організовувати рух Басейною вулицею з виділеною смугою для транспорту, а також велосипедними доріжками почали 8 жовтня. Вже через 3 дні після цього кілька обмежувальних елементів зламали "водятли".

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Селик стверджує, що всі борти відновлять, а зміни Бессарабки неминучі.

Ресторанам доведеться поступитися



Водії зламали загороджувальні борти майже одразу / Фото Віталія Селика

Як зазначив активіст, Бессарабська площа та прилеглі до неї вулиці стають велосипедними "з боями".

Велосмуги огородили від дороги спеціальними бортами на тих ділянках, де їх неможливо облаштувати на тротуарі.

Велодоріжки також з'являться на пішохідній частині, у місцях, де вона є досить широкою. Це призведе до того, що ресторани не зможуть встановлювати літні майданчики.



Ресторани на Басейній залишаться без місця для літніх майданчиків / Фото Віталія Селика

Крім того, Селик зазначив, що незабаром киян очікує сюрприз у вигляді перевтілення самої Бессарабської площі. Працівники велосектору департаменту транспорту КМДА вже розробили проєкт, який передбачає появу зручної інфраструктури для велосипедистів.



Дорожня служба вже почала облаштовувати велодоріжки у зоні Бессарабської площі / Фото Віталія Селика

Повний текст допису Віталія Селика у фейсбуці:

З боями Бессарабка стає велосипедною.

З п‘ятниці вулиця Басейна обростає новими велосмугами.

Де вузькі тротуари, шлях для великів прокладають по дорозі. На місці нелегального паркування буде смуга відділена пластиковим делініатором.

Але не встигли дорожники прикрутити борт, як відразу водятли зламали кілька елементів. Звісно, що їх відновлять. Але осад залишиться(

Широкою частиною тротуару Басейної пустять велодоріжку. Ресторанним літникам доведеться поступитися.

Ну і неймовірним сюрпризом для всіх стане перевтілення самої Бессарабської площі. Велосектор Дептрансу постарався на славу.

Залишилося не довго чекати.