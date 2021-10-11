По словам главы совета по урбанистике Киева Виталия Селика, организовывать движение по Бассейной улице с выделенной полосой для транспорта, а также велосипедными дорожками начали 8 октября. Уже через 3 дня после этого несколько ограничительных элементов сломали "водятлы".

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Селик утверждает, что все борта восстановят, а изменения Бессарабки неизбежны.

Ресторанам придется уступить



Водители сломали заградительные борта почти сразу / Фото Виталия Селика

Как отметил активист, Бессарабская площадь и прилегающие к ней улицы становятся велосипедными "с боями".

Велополосы оградили от дороги специальными бортами на тех участках, где их невозможно обустроить на тротуаре.

Велодорожки также появятся на пешеходной части, в местах, где она является достаточно широкой. Это приведет к тому, что рестораны не смогут устанавливать летние площадки.



Рестораны на Бассейной останутся без места для летних площадок / Фото Виталия Селика

Кроме того, Селик отметил, что вскоре киевлян ожидает сюрприз в виде перевоплощения самой Бессарабской площади. Работники велосектора департамента транспорта КГГА уже разработали проект, который предусматривает появление удобной инфраструктуры для велосипедистов.



Дорожная служба уже начала обустраивать велодорожки в зоне Бессарабской площади / Фото Виталия Селика

Полный текст сообщения Виталия Селика в фейсбуке:

С боями Бессарабка становится велосипедной.

С пятницы улица Бассейная обрастает новыми велополосами.

Где узкие тротуары, путь для великов прокладывают по дороге. На месте нелегальной парковки будет полоса, отделенная пластиковым делиниатором.

Но не успели дорожники прикрутить борт, как сразу водятлы сломали несколько элементов. Конечно, их восстановят. Но осадок останется(

Широкой частью тротуара Бассейной пустят велодорожку. Ресторанным летникам придется уступить.

Ну и невероятным сюрпризом для всех станет перевоплощение самой Бессарабской площади. Велосектор Дептранса постарался на славу.

Осталось не долго ждать.