У центрі Києва вандали руйнували скульптуру "Маленький принц"

Невідомі в Києві поглумилися над скульптурою "Маленького принца". Вандали вибили руку із шаблею. Тепер замість неї стирчить арматура. У поліцію про це повідомили ще раніше, адже це не перше знущання над скульптурою.

Скульптуру нищили вночі 14 вересня. Кілька днів перед тим невідомі викрали скульптуру лисеняти. У поліцію одразу повідомили про зникнення. Про це розповів автор скульптури Костянтин Скритуцький.

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Зроблені з бронзи

Скульптура "Маленький принц" розташована на Пейзажній алеї. Хулігани вирвали руку, в якій була шабля. Тепер там стирчить шматок дроту.

Автор пам'ятника каже, що це не перший грум над "Маленьким принцом". Раніше зникла скульптура лисеняти, яка "сиділа" біля ніг принца. До того ж всі елементи пам'ятника зроблені з бронзи.



"Маленького принца" нищили невідомі / Фото "Сьогодні"

Лисеня зроблене з бронзи. Його просто вирвали невідомі. А минулої ночі пошкодили і самого Принца – йому відірвали руку, в якій він тримав шаблю. Вона теж зроблена з бронзи,

– розповів Костянтин Скритуцький.

У поліцію люди звернулись одразу після зникнення лисеняти. Проте скульптор каже, що навряд чи правоохоронці її шукали. Тому заяву планують написати ще про факт хуліганства.



Невідомі зламали руку з мечем / Фото "Сьогодні"

Натомість поліція повідомляє ЗМІ, що правоохоронці вивчають справу. Винуватців вони планують знайти найближчим часом.



У поліції кажуть, що шукають причетних / Фото "Сьогодні"

На місці, де стоїть скульптура, міська влада провела реконструкцію Пейзажної алеї. У ЗМІ кажуть, що чиновники обіцяли встановити тут камери відеоспостереження. Проте, чи є тут камери – поки не відомо.