У центрі Києва за величезну суму продали старовинну будівлю готелю-борделю

У Шевченківському районі Києва через систему електронних торгів OpenMarket продали історичний триповерховий будинок з підвалом. Власником будівлі був державний "Укрексімбанк".

За даними державного підприємства СЕТАМ, будинок на Малій Житомирській, 3 пішов з молока за 134 мільйони 653 тисячі 446 гривень. Саме за цю суму представники банку й хотіли отримати за це майно.

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Однак ще влітку 2021 року вартість будівлі оцінювали у 282,3 мільйона гривень, але тоді покупців за такою ціною не знайшлося.

Будівля з власним заїздом та парковкою

Як зазначили в описі будинку чиновники, побудував його інженер Гаврила Позняков між 1890 та 1895 роками.

Будинок у діловому та історичному центрі Києва має окремий заїзд та власний двір з паркувальним майданчиком.

З 1986 року, будинок став пам'яткою архітектури місцевого значення. Крім того, триповерхова будівля є пам'яткою історії та захищається державою.

Відомий готель-бордель із ланзями

У 1895 році в будівлі працювала перша громадська лазня, яку подарували городянам. Крім того, будинок був відомий ще тим, що до революції на верхніх поверхах був розташований популярний готель. До нього водили дівчат легкої поведінки. Лазні ж були обладнані мармуровими ваннами, лавами та фонтанами.

За радянських часів так звані "лазні Познякова" належали до Лисогірського лазнево-прального комбінату. Вже за часів Незалежності Центральні торгові лазні були улюбленим місцем відпочинку еліти. Відвідувати заклад полюбляли депутати, бізнесмени та представники інтелігенції.

Закрилися лазні у 2013 році, але у будівлі працювало кафе.