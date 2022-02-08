За словами Владислава Трубіцина, який є головою комісії, багато будівель у центрі столиці виглядають жахливо через добудовані балкони та кондиціонери на фасадах. Через це депутати вирішили зайнятися питанням приведення зовнішнього вигляду будинків до нормального стану.

Дивіться також Подобається не всім: у мережі нагадали, який вигляд матиме станція метро "Львівська брама"

Коли саме за цей проєкт голосуватимуть у Київраді, наразі невідомо.

Киянам дадуть рік на усунення проблеми

Як зазначив депутат, затвердження проєкту рішення про приведення фасадів будинків у центрі Києва було одним з найбільш цікавих серед тих, що обговорювали на засіданні.

Згідно з документом, у Київраді хочуть заборонити балкони, що нависають над перехожими або паплюжать зовнішній вигляд будівель.

Це ж саме стосуватиметься кондиціонерів, які хаотично встановили власники квартир.

Якщо більшість депутатів проголосують за пропозицію, киянам, що володіють приміщеннями у центрі столиці, дадуть рік на усунення недоліків.



Погодьтеся, зараз деякі балкони нагадують просто щось неймовірно жахливе, адже вони просто нависають над перехожими. Усім власникам квартир, фасади яких виглядають у поганому стані або паплюжать зовнішній вигляд дають рівно рік на вирішення проблеми. У разі невиконання цього, комунальні служби самі демонтують або надбудову над, скажімо, балконом, або ж – кондиціонер,

– зазначив Трубіцин.

Як законно добудувати балкон у Києві

Згідно з нормами будівництва, не треба реєструвати добудову балкона у випадку, якщо його вситуп за фасад не перевищує 30 сантиметрів. Крім того, добудова не має чіпати несучі конструкції. В інших випадках власникам квартир потрібно отримувати дозволи від Департаменту містобудування та архітектури КМДА. Втім, зовнішній вигляд будівель, що формують панораму центральної частини Києва має регулюватися міністерством культури та інформаційної політики.