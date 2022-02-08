По словам Владислава Трубицына, который является главой комиссии, многие здания в центре столицы выглядят ужасно из-за достроенных балконов и кондиционеров на фасадах. Поэтому депутаты решили заняться вопросом приведения внешнего вида домов в нормальное состояние.

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Когда именно за этот проект будут голосовать в Киевсовете, неизвестно.

Киевлянам дадут год на устранение проблемы

Как отметил депутат, утверждение проекта решения о приведении фасадов домов в центре Киева было одним из наиболее интересных среди обсуждавшихся на заседании.

Согласно документу, в Киевсовете хотят запретить нависающие над прохожими балконы или порочат внешний вид зданий.

Это же касается кондиционеров, которые хаотично установили владельцы квартир.

Если большинство депутатов проголосуют за предложение, киевлянам, владеющим помещениями в центре столицы, дадут год на устранение недостатков.

Согласитесь, сейчас некоторые балконы напоминают просто что-то ужасное, ведь они просто нависают над прохожими. Всем владельцам квартир, фасады которых выглядят в плохом состоянии или порочат внешний вид дают ровно год на решение проблемы. В случае невыполнения этого, коммунальные службы сами демонтируют либо надстройку над, скажем, балконом, либо же – кондиционер,

– отметил Трубицын.

Как законно достроить балкон в Киеве

Согласно нормам строительства, не нужно регистрировать достройку балкона в случае, если его выступ за фасад не превышает 30 сантиметров. Кроме того, достройка не должна трогать несущие конструкции. В других случаях владельцам квартир необходимо получать разрешения от Департамента градостроительства и архитектуры КГГА. Впрочем, внешний вид зданий, формирующих панораму центральной части Киева, должен регулироваться министерством культуры и информационной политики.