У центрі Києва жінка погрожувала перехожим вибухом гранати

62-річна жінка розгулювала Хрещатиком та Майданом Незалежності та чіплялася до перехожих. Людям зловмисниця казала, що у неї в кишені лежить граната, яку вона хоче застосувати.

Стурбовані кияни та гості міста, які зустріли ймовірно небезпечну перехожу, звернулися до поліції. На місце події одразу ж спрямували кілька екіпажів патрульних.

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Правоохоронці швидко затримали жінку та передали її слідчим.

Можуть посадити на 6 років

Поліцейські встановили, що вибухом погрожувала 62-річна жителька Київщини.

Під час поверхневого огляду жодних заборонених предметів у неї не знайшли.

Мотивами свого вчинку зловмисниця поділитися не змогла.

Слідчі кваліфікували інцидент як завідомо неправдиве повідомлення про небезпеку громадян.

Якщо правоохоронці доведуть провину жінки, їй загрожує до 6 років ув'язнення. Наразі представники прокуратури вже повідомили затриманій про підозру у скоєнні злочину. Незабаром їй обиратимуть запобіжний захід.

На Черкащині викрили дітей-"мінувальників"

Проблема фейкових повідомлень про ймовірні вибухи в Україні є особливо гострою. На тлі ймовірної агресії Росії у січні ледве не кожного дня у багатьох великих містах країни правоохоронці отримували сотні повідомлень про вибухівку у школах, ТРЦ, станціях метро та інших об'єктах. 8 лютого у прокуратурі Черкаської області повідомили про викриття 5 підлітків, які "мінували" школи. Покарати за цей вчинок можуть батьків