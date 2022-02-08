Обеспокоенные киевляне и гости города, которые встретили вероятно опасную прохожую, обратились в полицию. На место происшествия сразу же направили несколько патрульных экипажей.

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Правоохранители быстро задержали женщину и передали ее следователям.

Могут посадить на 6 лет

Полицейские установили, что взрывом угрожала 62-летняя жительница Киевской области.

Во время поверхностного осмотра никаких запрещенных предметов у нее не нашли.

Мотивами своего поступка злоумышленница поделиться не смогла.

Следователи квалифицировали инцидент как заведомо ложное сообщение об опасности граждан.

Если правоохранители докажут вину женщины, ей грозит до 6 лет заключения. Представители прокуратуры уже сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления. Вскоре ей будут избирать меру пресечения.

В Черкасской области разоблачили детей-"минеров"

Проблема фейковых сообщений о возможных взрывах в Украине является особенно острой. На фоне вероятной агрессии России в январе почти каждый день во многих крупных городах страны правоохранители получали сотни сообщений о взрывчатке в школах, ТРЦ, станциях метро и других объектах. 8 февраля в прокуратуре Черкасской области сообщили о разоблачении 5 подростков, которые "минировали" школы. Наказать за этот поступок могут родителей.