Правоохранители еще не открыли дело

В полиции уточнили, что инцидент произошел на улице Тверской Тупик в Киеве. Об этом правоохранителям рассказали медики, которые госпитализировали избитого спикера Ирины Венедиктовой.

К теме Достойный мужчина, – Венедиктова отреагировала на избиение своего советника Адеишвили

По этому адресу немедленно выехали правоохранители.

Предварительно установлено, что к пострадавшему на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Инцидент расследует Печерское управление полиции. Сейчас правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Впоследствии инциденту предоставят правовую квалификацию.

Что известно об избиении советника Венедиктовой

Инцидент произошел 7 февраля. По данным СМИ, неизвестные подошли к Адеишвили и спросили его фамилию и имя. Лишь после того, как мужчина представился, они бросились к нему с кулаками. Кстати, перед нападением злоумышленники якобы воскликнули: "Получай за наш народ!".

На инцидент уже отреагировала Ирина Венедиктова. Она подчеркнула, что Адеишвили – "сильный человек и достойный мужчина".

"Тот, кто берет на себя ответственность, должен быть готов и к таким последствиям. Таковы реалии. Давно не живем иллюзиями", – отметила генпрокурор.

Она добавила, что убеждена в том, что у ее советника все будет в порядке.

Полный текст публикации МВД Украины в телеграме:

Полиция Киева устанавливает обстоятельства нападения на помощника генпрокурора.

Сегодня в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили неизвестные. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что к пострадавшему – помощнику генпрокурора, на улице подошли четверо неизвестных, избили его и скрылись с места происшествия. 49-летнего пострадавшего госпитализировали.

Происшествие зарегистрировано в Печерском управлении полиции. Сейчас правоохранители устанавливают нападавших, проводят первоочередные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. После проведения проверки происшествию будет предоставлена правовая квалификация.