По данным источников "Обозревателя", Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные мужчины. Перед избиением у советника генпрокурора спросили имя и фамилию.

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Какие именно повреждения получил бывший соратник Саакашвили, пока неизвестно.

Били с возгласами "За наш народ!"

На месте происшествия работали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента.

Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока не понятно.

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