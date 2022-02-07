По данным источников "Обозревателя", Адеишвили стоял на улице, когда к нему подошли неизвестные мужчины. Перед избиением у советника генпрокурора спросили имя и фамилию.
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Какие именно повреждения получил бывший соратник Саакашвили, пока неизвестно.
Били с возгласами "За наш народ!"
- На месте происшествия работали следователи, которые задокументировали все обстоятельства инцидента.
- Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока не понятно.
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